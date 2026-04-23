Gold Land | Park Bo Young e il pericoloso traffico di lingotti d’oro
?? Cosa sapere Park Bo Young interpreta un'impiegata aeroportuale coinvolta in un traffico di oro su Disney+. La serie Gold Land debutterà il 29 aprile con due episodi settimanali. Il 29 aprile inizieranno le trasmissioni dei primi due episodi di Gold Land su Disney+, la nuova produzione da 10 puntate che vedrà protagonista Park Bo Young nel ruolo di una donna coinvolta in un traffico illecito di lingotti d'oro. La trama si concentra su Kim Hee Joo, impiegata addetta ai controllhi di sicurez .🔗 Leggi su Ameve.eu
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Panoramica sull’argomento
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