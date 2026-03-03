Il padre di Gatti ha dichiarato che il suo figlio ormai ha la Juventus nel cuore e che potrebbe andarsene solo se venisse allontanato dal club. La frase è stata rilasciata in un’intervista, dove ha anche sottolineato che Gatti si sente molto legato alla squadra e che non ha intenzione di lasciare volontariamente. Queste parole sono state riportate dai media sportivi nelle ultime ore.

Gatti, il padre assicura: «Ormai ha la Juventus dentro, va via solo se lo cacciano. Vuole sentirsi vivo e del buon contratto gli frega il giusto». Negli ultimi mesi Federico Gatti ha dimostrato una resilienza fuori dal comune, superando infortuni, rumors di mercato e avvicendamenti in panchina senza mai perdere la bussola, arrivando persino a indossare la fascia di capitano della Juventus. Il gol del definitivo 3-3 all’Olimpico contro la Roma rappresenta il giusto premio per un calciatore che ha vissuto un’annata tormentata, come confermato dal padre Ludovico a Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nonostante la gioia per la rete, il primo pensiero del genitore va alla prestazione collettiva: « Al di là del gol di Fede, sono felice perché la Juve ha meritato il pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti, il padre assicura: «Ormai ha la Juventus dentro, va via solo se lo cacciano»

Milan, Gatti resta opzione viva: Allegri lo ha chiesto. La Juventus lo libera solo per …Calciomercato Milan, dopo il colpo in entrata per l'attacco (ovvero il prestito di Fullkrug dal West Ham) la dirigenza rossonera è rimasto abbastanza...

Milan, Bucchioni: “Allegri ha detto no alla Juventus per lo scambio Gatti-Ricci”MILAN, ITALY - DECEMBER 28: AC Milan coach Massimiliano Allegri looks on during the Serie A match between AC Milan and Hellas Verona FC at Giuseppe...

Tutto quello che riguarda Gatti il padre assicura Ormai ha la...

Argomenti discussi: GATTI - Il padre: Da bambino era un attaccante, faceva gol acrobatici, fortunato con la Roma.

Pagina 0 | Gatti via dalla Juve? Macché, lo devono cacciare. Quelle parole erano uno scherzoIl padre del difensore che ha regalato il 3-3 a Spalletti nella gara contro la Roma: Sente questa società dentro, non ha mai voluto lasciarla. Mastica amaro perché vuole giocare ... tuttosport.com

Gatti e il passato da centravanti, il padre: Faceva gol acrobatici, ieri ha avuto fortunaNel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il padre di Federico Gatti, Lodovico, ha parlato del pesante gol che il centrale bianconero. tuttomercatoweb.com