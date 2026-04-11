Navi della Marina Usa passano da Hormuz Trump | Bonifichiamo lo Stretto per gli alleati che non vogliono farlo Negoziati in corso a Islamabad – La diretta

Nelle acque dello Stretto di Hormuz, navi militari statunitensi sono passate in un momento di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti. Nel frattempo, i negoziati tra le parti sono in corso a Islamabad, con il vicepresidente americano presente alla sessione. Recentemente, l’ex presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a bonificare lo Stretto per gli alleati che scelgono di partecipare.

In una tregua sempre più fragile tra Iran e Usa arriva il giorno dei colloqui in Pakistan. Per gli Usa sarà presente il vicepresidente J.D Vance, che sarà al tavolo di Islamabad. Il nodo da sciogliere è lo Stretto di Hormuz, che gli iraniani ora rivendicano. Ma la linea del presidente degli Stati Uniti è quella di non cedere: devono rimanere come finora sono state prima della guerra, acque internazionali e senza pedaggi. A capo della squadra negoziale di Teheran ci sarà Ghalibaf, che ha già espresso al sua diffidenza verso gli Usa. L'articolo Navi della Marina Usa passano da Hormuz, Trump: «Bonifichiamo lo Stretto per gli alleati che non vogliono farlo».🔗 Leggi su Open.online

Trump: «Altri Paesi inviino navi da guerra per la sicurezza di Hormuz». Teheran: «Lo Stretto è chiuso solo ai nemici e loro alleati»E Teheran minaccia di distruggere «le infrastrutture petrolifere americane in Medio Oriente»

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