Gli italiani raddoppiano i ritocchini | boom di botox e filler nel 2024 L’allarme dei dermatologi | Sono atti medici non un gioco

Nel 2024, cresce in modo significativo il numero di italiani che ricorrono a trattamenti estetici come botox e filler, segnando un vero e proprio boom rispetto agli anni precedenti. Secondo i dermatologi, si tratta di interventi che rientrano nella sfera medica e non devono essere considerati semplici modifiche estetiche. La tendenza è evidente e riguarda un pubblico sempre più ampio che sceglie di intervenire sul proprio aspetto.

L’Italia si scopre sempre più incline al ritocchino estetico, con numeri che descrivono una vera e propria esplosione del settore. Secondo i dati emersi durante il 99° congresso nazionale della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (Sidemast) a Rimini, nel 2024 gli interventi di medicina estetica hanno superato quota 760mila, segnando un raddoppio quasi netto rispetto all’anno precedente. Il segmento più dinamico è quello dei filler a base di acido ialuronico, che hanno fatto registrare una crescita vertiginosa del 125,9%, passando da circa 190mila a oltre 430mila interventi. Non è da meno la tossina botulinica, che cresce del 62,8% con oltre 316mila procedure effettuate in dodici mesi.🔗 Leggi su Open.online

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