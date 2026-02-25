Ritocchini col botox 20 cammelli squalificati dal concorso di bellezza

Un concorso di bellezza ha squalificato venti cammelli perché sono stati trovati con labbra gonfie, muscoli rilassati e gobbe modificate con iniezioni di silicone. La causa principale è l'uso di sostanze estetiche per migliorare l’aspetto degli animali, che ha portato alla loro esclusione dalla competizione. Gli organizzatori hanno deciso di intervenire dopo aver scoperto le alterazioni estetiche, che sono risultate evidenti durante le verifiche. La decisione ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati.

(Adnkronos) – Labbra gonfiate col botox, miorilassanti per ammorbidire il muso, iniezioni di silicone per espandere la gobba. E' diventato un caso il concorso di bellezza per cammelli in Oman dopo la squalifica di ben venti animali, lasciati fuori dalla competizione dopo essere stati sottoposti dai proprietari a interventi di chirurgia estetica per migliorarne l'aspetto.. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Cammelli col passaporto? Presto sarà una realtà in Arabia SauditaIn Arabia Saudita i cammelli potrebbero presto ottenere il passaporto e diventare cittadini ufficiali. Concorso infanzia e primaria PNRR3, convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio in Lombardia, dal 20 in Lazio [IN AGGIORNAMENTO]Sono disponibili le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, relative alle graduatorie DDG n.