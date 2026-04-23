Negli ultimi giorni, si sono intensificati gli insulti provenienti dalla Russia, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni. Un cittadino ha scritto una lettera al direttore di un quotidiano, esprimendo il suo malcontento e la sua indignazione di fronte a quanto sta accadendo nel discorso pubblico. La comunicazione riflette un sentimento di preoccupazione diffuso tra i cittadini riguardo alle recenti tensioni e alle parole usate nel confronto pubblico.

Gentile direttore Feltri, le scrivo perché, da semplice cittadino, provo un senso di indignazione crescente di fronte a ciò che sta accadendo nel dibattito pubblico. Non bastavano gli attacchi continui e spesso violenti che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve in Italia da una certa parte politica: ora assistiamo anche agli insulti provenienti dall'estero, addirittura da un conduttore televisivo russo che, con parole gravissime, si è permesso di offendere il nostro premier, arrivando a usare epiteti volgari e degradanti. Mi chiedo: è questo il livello del confronto politico internazionale? È accettabile che una figura istituzionale venga attaccata in questo modo, non per le sue idee, ma con insulti personali e, nel caso di una donna, con termini che hanno il solo scopo di umiliarla? Vorrei sapere cosa ne pensa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli insulti della Russia sono gravissimi

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