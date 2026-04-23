Durante un evento pubblico, il conduttore russo ha rivolto insulti rivolti alla premier italiana, suscitando diverse reazioni. In risposta, il comico italiano ha commentato scherzosamente, dicendo che la prima reazione della premier è stata pensare che si trattasse di un programma televisivo di La7. La battuta ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di tensione e ironia.

“La prima reazione della Meloni è stata: ‘Pensavo fosse un programma de La7’”. Non poteva mancare la battuta fulminante di Fiorello sulla vicenda dell’attacco a Giorgia Meloni del conduttore televisivo Vladimir Soloviev, già insignito dell’Ordine d’Onore russo da Vladimir Putin e dunque considerato un suo fedelissimo. Nella puntata di ieri de La Pennicanza, Fiorello ha affrontato col suo solito toni irriverente la questione. “Questa povera Giorgia Meloni non ha pace: prima Trump, poi la Russia. ci manca solo il Vaticano! È come se in Italia Marco Liorni dicesse ‘Putin sei una me**a’ o Lorena Bianchetti se la prendesse col primo ministro della Grecia!.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Gli insulti del conduttore russo? Pensavo che fosse La7!”. La battuta di Fiorello sull’attacco alla Meloni

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