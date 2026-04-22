Fiorello | A Meloni insulti da programma russo La Putinanza

Nella nuova puntata di La Pennicanza, Fiorello ha commentato gli insulti rivolti al Presidente del Consiglio da un conduttore russo, affermando che la leader italiana riceve attacchi da diversi fronti, tra cui Stati Uniti, Russia e, secondo lui, anche il Vaticano. Lo showman ha aperto la puntata parlando subito della vicenda, senza aggiungere ulteriori dettagli o opinioni personali.

Nuova puntata de La Pennicanza con Fiorello che entra subito nel vivo della polemica sugli insulti arrivati da un conduttore russo al Presidente del Consiglio: “Questa povera Giorgia Meloni non ha pace: prima Trump, poi la Russia. ci manca solo il Vaticano”, esordisce lo showman. “È come se in Italia Marco Liorni dicesse ‘Putin sei una me**a’ o Lorena Bianchetti se la prendesse col primo ministro della Grecia”. Passa poi a leggere finti titoli di agenzia: “La prima reazione della Meloni è stata: ‘Pensavo fosse un programma de La7’”. E ancora: “Insulti in un programma russo alla Meloni, lo hanno fatto all’interno di un programma di propaganda che si chiama La Putinanza”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fiorello: "A Meloni insulti da programma russo La Putinanza" Notizie correlate Insulti a Meloni, l'ambasciatore russo: "Io convocato? Una cantonata"Dopo il caso del vergognoso attacco della tv russa, Tajani ha chiamato il diplomatico alla Farnesina. L’ambasciatore russo convocato dopo gli insulti di Solovyov a MeloniIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto convocare alla Farnesina l’ambasciatore russo, Aleksej Paramonov, dopo le «gravissime e offensive... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiorello chiama tre volte Meloni e lei invia prima un messaggio: Sono impegnata che succede?. Poi: Ciaooooo!; Fiorello chiama Meloni in diretta durante La Pennicanza. La risposta della premier; Fiorello chiama Giorgia Meloni per una scommessa in diretta: la risposta della premier spiazza tutti; La Pennicanza, Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta: clamoroso, lei risponde | Libero Quotidiano.it. Fiorello e La Pennicanza: satira pungente sugli insulti russi a Giorgia MeloniFiorello torna protagonista su Rai Radio2 con una nuova puntata de La Pennicanza, affrontando con la consueta ironia la recente polemica sugli insulti rivolti da un conduttore russo al Presidente del ... megamodo.com Fiorello a La Pennicanza ci (ri)prova con Giorgia MeloniFiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza mercoledì 22 aprile e a tenere banco questa volta sulle notizie di politica che coinvolgono Giorgia Meloni. Lo showman ci prende ... dilei.it Fiorello in versione nonno a Venezia con il piccolo Oliver: quante risate! - facebook.com facebook