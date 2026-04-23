Gli eredi del fondatore dell’Eni contro il governo di Giorgia Meloni | Non chiamatelo Piano Mattei

Gli eredi del fondatore dell’Eni hanno inviato una pec a Palazzo Chigi per chiedere di non usare il nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto Piano Mattei, il progetto del governo Meloni volto a rafforzare i rapporti tra Italia e Africa. Tra gli eredi, uno dei nipoti ha precisato di voler impedire l’uso del nome del fondatore dell’azienda energetica in questo contesto. La questione riguarda quindi il rispetto della figura storica e della sua eredità.

Pietro Mattei, uno dei nipoti del fondatore dell’Eni, ha inviato una pec a Palazzo Chigi per chiedere la “diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto?‘Piano Mattei’”, il progetto con cui il governo Meloni punta a rilanciare i rapporti tra Italia e Africa. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, l’erede di Enrico Mattei avrebbe minacciato una “causa, civile e penale” poiché l’uso del nome sarebbe, secondo il nipote del fondatore dell’Eni, “finalizzato a scopi di propaganda”. Negli anni Cinquanta, Enrico Mattei cercò di garantire all’Italia maggiore autonomia energetica, sfidando i grandi cartelli petroliferi internazionali.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gli eredi del fondatore dell’Eni contro il governo di Giorgia Meloni: “Non chiamatelo Piano Mattei” Notizie correlate Piano Mattei, gli eredi del fondatore Eni diffidano il governo: “Via il suo nome, pronto ricorso civile e penale”Una diffida dell'erede di Enrico Mattei contro Palazzo Chigi contesta l'uso del nome nel "Piano Mattei", accusato di tradire la visione originaria... “Il governo smetta di usare il nome di Enrico per il Piano Mattei”: gli eredi del fondatore Eni diffidano palazzo ChigiIl governo dovrebbe smetterla di chiamare con l’appellativo di “Piano Mattei” il suo programma per la strategia energetica e la collaborazione con i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gli eredi Mattei a Palazzo Chigi: Via il nostro nome dal piano Africa; Gli eredi di Mattei diffidano Meloni: non usi il suo nome per il Piano che nega i valori del fondatore Eni; Gli eredi Mattei diffidano Meloni: Via il nostro nome dal Piano per l'Africa; L'erede di Mattei diffida Meloni: Tolga il nome di mio zio dal Piano in Africa. Gli eredi di Enrico Mattei diffidano Giorgia MeloniGli eredi di Enrico Mattei hanno formalmente diffidato Giorgia Meloni e il suo governo dall'insistere nell'utilizzare il cognome del fondatore dell'Eni per il cosiddetto Piano Mattei. gayburg.com Meloni ha un problema col piano Mattei, gli eredi protestano: Non usi il nostro nome per fare propagandaPietro Mattei, uno dei nipoti del fondatore dell'Eni morto nel 1962, ha diffidato la premier: Distorce l'eredità politica ... today.it Il conduttore televisivo che ha attaccato Giorgia Meloni con insulti e definendola “fascista e complice di crimini fascisti” ammira Mussolini e fu al centro di una polemica per un suo cortometraggio agiografico sul duce. - facebook.com facebook Ricordiamo a Giorgia Meloni che gli avvocati non sono ausiliari del governo x.com