Gli elenchi regionali per il ruolo non avranno una quota di posti riservati

Durante un'intervista trasmessa su OrizzonteScuola TV il 20 aprile 2026, il conduttore Andrea Carlino ha intervistato la docente esperta Sonia Cannas per discutere degli elenchi regionali destinati alle immissioni in ruolo. La conversazione si è focalizzata sui requisiti necessari e sui tempi previsti per l'accesso, precisando che gli elenchi non prevedono una quota di posti riservati.

Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, con un focus su requisiti e tempi di accesso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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