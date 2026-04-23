Gli Charlotte Hornets hanno ottenuto risultati positivi nelle ultime partite, trovando una certa stabilità nel loro gioco. Intanto, un artista si dedica alla creazione di opere astratte nel suo studio casalingo, che si distingue per le pareti di legno grezzo decorate con graffiti e CD esposti. Lamb utilizza vernici, nastri adesivi e bombolette spray per realizzare le sue composizioni, dando vita a lavori unici e creativi.

Jeremy Lamb è un artista. Crea opere astratte utilizzando vernici, nastri adesivi e bombolette spray, in uno studio casalingo racchiuso da pareti di legno grezzo piene di graffiti e CD in esposizione. Ha grafitato allo stesso modo la casetta dei giochi delle figlie, e resterebbe ore a guardarle decorare i pochi angoli ancora rimasti spogli. In una recente intervista ha detto che potersi finalmente godere i figli è uno degli aspetti positivi della sua nuova vita. Prima di essere un artista e padre a tempo pieno, infatti, Jeremy Lamb era un giocatore NBA. Dodicesima scelta al Draft 2012, in undici stagioni nella lega ha tenuto una media di 10.1 punti, 3.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Gli Charlotte Hornets hanno, finalmente, trovato la loro strada

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