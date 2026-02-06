Tosan Evbuomwan firma un two-way contract con gli Charlotte Hornets
I Charlotte Hornets hanno annunciato di aver firmato un contratto two-way con Tosan Evbuomwan. Il giovane talento, che si sta facendo strada nel mondo del basket, avrà la possibilità di allenarsi con la squadra principale e di giocare in alcune partite di NBA. La scelta mira a far crescere il giocatore, mantenendo comunque un occhio di riguardo alle sue possibilità di sviluppo.
Le horents hanno integrato nel roster un talento emergente conservando margini di sviluppo, affidando a Tosan Evbuomwan un contratto two-way destinato a rafforzare sia l'assetto NBA sia le attività della squadra affiliata. una mossa mirata a valorizzare la crescita del giocatore e a offrire soluzioni versatili al coaching staff, con possibilità di alternare tra la lega maggiore e quella di sviluppo. L'ala Tosan Evbuomwan è stato associato ai Charlotte Hornets tramite una formula two-way, che permette di giocare in NBA e, quando necessario, in G League. nella sua carriera in NBA, Evbuomwan ha disputato 50 partite con medie di 7.
