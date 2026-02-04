coby white vicino ai charlotte hornets

Coby White sta per trasferirsi ai Charlotte Hornets. La mossa cambia gli equilibri tra le due squadre e potrebbe influenzare le rotazioni in vista della stagione. I Hornets puntano sulle sue qualità per rafforzare il reparto esterni, mentre i Bulls devono riorganizzare il proprio roster. La trattativa si è conclusa in tempi rapidi e apre nuovi scenari per entrambe le franchigie.

una manovra che modifica profondamente gli equilibri tra due franchise della lega introduce nuove dinamiche di roster e di utilizzo. i chicago bulls hanno scambiato coby white e mike conley jr ai charlotte hornets in cambio di collin sexton, ousmane dieng e tre future seconde scelte. white torna nel proprio stato natale dopo oltre sei stagioni trascorse con i bulls e diventerà free agent al termine della stagione. i hornets ottengono un rinforzo di lusso a basso costo, utilissimo per consolidare una fase positiva e competere per un posto nel Play-In. in parallelo, Mason Plumlee è stato ceduto ai campioni in carica in una trattativa correlata che ha spostato ulteriori asset. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

