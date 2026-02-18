Warner Bros riapre le trattative di vendita con Paramount | salta l’accordo con Netflix?

Warner Bros. ha deciso di riavviare le trattative di vendita con Paramount dopo aver abbandonato l’accordo con Netflix. La mossa arriva in un momento di incertezza, mentre le due aziende cercano di rafforzare le proprie posizioni nel mercato dei contenuti. Nei giorni scorsi, Warner Bros. ha inviato segnali concreti di interesse, aprendo nuove possibilità di collaborazione.

La partita per il controllo di Warner Bros. Discovery si riaccende con un colpo di scena che potrebbe cambiare gli equilibri dell’intero settore dell’intrattenimento. Dopo aver già siglato un accordo vincolante con Netflix, il gruppo ha deciso di riaprire ufficialmente le trattative con Paramount, riaprendo di fatto la competizione. La nuova proposta sul tavolo è più alta e include condizioni finanziarie che potrebbero ribaltare le priorità del consiglio di amministrazione. Si profila così un possibile duello tra due giganti dei media, con effetti diretti su azionisti, mercati e strategie future. 🔗 Leggi su Game-experience.it

