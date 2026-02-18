Warner Bros riapre le trattative di vendita con Paramount | salta l’accordo con Netflix?
Warner Bros. ha deciso di riavviare le trattative di vendita con Paramount dopo aver abbandonato l’accordo con Netflix. La mossa arriva in un momento di incertezza, mentre le due aziende cercano di rafforzare le proprie posizioni nel mercato dei contenuti. Nei giorni scorsi, Warner Bros. ha inviato segnali concreti di interesse, aprendo nuove possibilità di collaborazione.
La partita per il controllo di Warner Bros. Discovery si riaccende con un colpo di scena che potrebbe cambiare gli equilibri dell’intero settore dell’intrattenimento. Dopo aver già siglato un accordo vincolante con Netflix, il gruppo ha deciso di riaprire ufficialmente le trattative con Paramount, riaprendo di fatto la competizione. La nuova proposta sul tavolo è più alta e include condizioni finanziarie che potrebbero ribaltare le priorità del consiglio di amministrazione. Si profila così un possibile duello tra due giganti dei media, con effetti diretti su azionisti, mercati e strategie future. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Warner Bros. riapre le trattative con Paramount: salta l'accordo con Netflix?
Leggi anche: Paramount Skydance lancia un’offerta ostile per acquisire Warner Bros. Discovery, dopo l’accordo con NetflixLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Netflix verso rilancio per Warner Bros dopo la mossa di Paramount?; Warner Bros Discovery valuta nuove trattative di vendita dopo la nuova offerta della Paramount; Urbanistica, Nexity smantella il cantiere delle residenze Lac sotto sequestro al Parco delle Cave; Senzatetto soccorso in via Arona e morto in ospedale, è l’ottavo. Delpini: Uno scandalo per Milano.
Warner Bros. valuta la riapertura delle trattative di vendita con Paramount dopo l'offerta aggiornata: nuova asta con Netflix?Warner Bros. sta valutando di riaprire le trattative con Paramount dopo un'offerta aggiornata che copre la tassa a Netflix e garantisce il risanamento del debito. multiplayer.it
Warner Bros Discovery riapre a Paramount (con ultimatum): sette giorni per battere NetflixIl gruppo apre a una controfferta migliorativa ma conferma l’accordo preferenziale con il colosso dello streaming ... ilsole24ore.com
WS chiude poco mossa; Anthropic lancia nuovo modello; Warner Bros dà 7 giorni a Paramount per alzare l'offerta; Oro sotto 4.900 dollari l'oncia; A Ginevra negoziati su Ucraina e Iran facebook
Warner Bros Discovery, il board valuta di riaprire la porta a Paramount Skydance ilsole24ore.com/art/warner-bro… x.com