A Verona alloggi rinnovati con il Pnrr per sostenere l' autonomia degli anziani

A Verona, il progetto del PNRR dedicato all’autonomia degli anziani sta per terminare. La causa è il recente intervento di ristrutturazione di alloggi, finanziato dallo Stato, per favorire la vita indipendente delle persone non autosufficienti. I lavori hanno coinvolto case in diverse zone della città, creando spazi più confortevoli e accessibili. Questa iniziativa mira a ridurre il ricorso alle strutture di ricovero e a migliorare la qualità di vita degli anziani. Il progetto conclude le sue attività con un bilancio positivo.

Ristrutturati appartamenti pubblici con domotica e servizi dedicati. Restano disponibili 30 soluzioni dell'Istituto Assistenza Anziani in via Don Carlo Steeb Si avvia alla conclusione il progetto del Pnrr dedicato alla prevenzione dell'istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti promosso dall'Ambito Territoriale Sociale Ven20, con il Comune di Verona capofila. L'iniziativa punta a offrire una soluzione abitativa autonoma ad almeno cento over 65 con diversi livelli di fragilità, attraverso appartamenti ristrutturati, senza barriere architettoniche e dotati di tecnologie domotiche a supporto della vita quotidiana.