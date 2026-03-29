Il Comune si riprende gli alloggi Acer non avrà più la gestione

Il Comune di Argenta ha deciso di riprendersi la gestione degli alloggi di edilizia popolare, trasferendo direttamente la responsabilità da Acer. La decisione comporta la fine dell’accordo tra le due parti e la conseguente assunzione diretta da parte dell’amministrazione locale. La modifica interessa tutti gli appartamenti di proprietà comunale destinati all’edilizia residenziale pubblica.

Una rivoluzione per quanto riguarda l’edilizia popolare ad Argenta. Il Comune si riprende i suoi appartamenti, togliendo la gestione ad Acer. Il tutto avverrà a partire dal primo luglio. Gli inquilini, quindi, non pagheranno più gli affitti ad Acer ma all’amministrazione comunale. Una scelta coraggiosa, che prima di andare in porto è stata oggetto di un ragionamento accurato da parte del Comune per capire se fosse possibile gestite il patrimonio immobiliare senza Acer. Durante il Consiglio, il sindaco ha replicato alla capogruppo di Argenta Rinnovamento Gabriella Azzalli, che ha criticato l’incarico a un nuovo dirigente per gestire il servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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