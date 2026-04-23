Alcuni neonati vengono lasciati in strutture come la Culla per la Vita, dove vengono trovati dai soccorritori. Un neonatologo ha spiegato che, in ospedale, questi bambini vengono curati da più persone, ma una famiglia adottiva può offrire loro un ambiente stabile e affettuoso. La possibilità di abbandono pericoloso rimane elevata, poiché in alcuni casi si verificano abbandoni improvvisi o senza preavviso.

A raccontare cosa c’è dietro queste vicende sono i medici che le hanno vissute in prima linea per decenni: «La probabilità che un bambino venga abbandonato in modo pericoloso è ancora alta, perché spesso chi compie questo gesto non sa dell’esistenza delle Culle», spiega all’Eco di Bergamo il professor Angelo Colombo, che ha guidato la Patologia neonatale dell'Ospedale di Bergamo dal 1986 al 2007. «E invece sono essenziali, dei veri e propri salvavita. Rispetto al passato, quando i neonati venivano lasciati praticamente ovunque, sui cestini o sulle auto, questa è una modalità altamente sicura, dal momento che la Culla per la Vita dà l’allarme e consente un intervento di soccorso immediato.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli altri neonati come Pietro, lasciato nella Culla per la Vita. Il neonatologo: «In ospedale questi bambini diventavano un po’ figli di tutti, ma una famiglia adottiva può offrire ancora di più»

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