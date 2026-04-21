I soccorritori hanno raccontato di aver pianto dopo aver lasciato il bambino nella Culla per la vita. Il piccolo, di circa tre chili, era stato portato dai medici poco dopo la nascita, stimata intorno a un paio di giorni di vita, e le condizioni del cordone ombelicale sono state valutate dai medici. La scena è stata descritta come molto toccante dai soccorritori stessi.

Il bambino era arrivato poco prima, nella Culla per la vita nel quartiere di Loreto. Alle 9.45 qualcuno aveva aperto lo sportello, facendo scattare l’allarme alla centrale operativa. In meno di un minuto l’ambulanza era sul posto. Accanto al neonato, c’era un foglio a quadretti: «Ti auguro tanta gioia e serenità che non siamo in grado di darti. Ti abbiamo amato dal primo istante. Ti amo da morire». I soccorritori hanno portato il piccolo al pronto soccorso, accompagnati da una volante. Il piccolo è stato chiamato Pietro all’ospedale Papa Giovanni. Pesa circa tre chili e, secondo i medici, che hanno valutato le condizioni del cordone ombelicale, quando è stato lasciato nella Culla aveva un paio di giorni di vita.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I soccorritori di Pietro, lasciato nella Culla per la vita: «Abbiamo pianto, sono venuti giù i lacrimoni»

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