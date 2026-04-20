A Bergamo un neonato è stato lasciato nella Culla per la vita e subito preso in custodia. Le autorità hanno riferito che il bambino, di nome Pietro, sta bene e ha passato la prima notte senza problemi. La struttura ha confermato che il neonato si trova in ottime condizioni di salute e che le sue condizioni sono stabili. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle ragioni del suo abbandono.

Bergamo – Il piccolo Pietro “sta bene”. “Ha trascorso la notte tranquillo, senza particolari criticità. Si è alimentato regolarmente e ha risposto in modo positivo alle cure ricevute. Le sue condizioni generali sono buone e stabili. Continua a essere assistito con la massima attenzione e professionalità”. All’ospedale Papa Giovanni XXIII cure e affetto per il neonato lasciato dalla mamma nella Culla per la vita della Croce Rossa Italiana di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Le sue condizioni generali sono buone e stabili Quando domenica mattina l’equipaggio della Croce Rossa è arrivato, allertata dall’allarme che scatta quando si apre la finestrella della culla, “ci siamo messi a piangere e l’abbiamo trattato come se fosse nostro figlio”, il racconto dei tre soccorritori, due uomini e una donna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Pietro è figlio di tutti noi”: Bergamo adotta il neonato lasciato nella Culla per la vita

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