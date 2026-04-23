Giustizia decentrata inaugurano gli sportelli giudiziari di Vignola e Guiglia

Nelle Terre di Castelli sono stati inaugurati nuovi sportelli giudiziari a Vignola e Guiglia, un passo nel processo di decentramento degli uffici giudiziari avviato dal Tribunale di Modena. Questa iniziativa mira a portare i servizi giudiziari più vicino ai cittadini dell’area, continuando un percorso iniziato alcuni mesi fa che coinvolge diverse zone della provincia. L’apertura degli sportelli rappresenta una novità in questa fase di riorganizzazione degli uffici giudiziari locali.

Prosegue il percorso di decentramento degli uffici giudiziari che il Tribunale di Modena sta portando avcanti con successo da ormai molti mesi e che ora coinvolge anche l'area delle Terre di Castelli. Questa mattina, giovedì 23 aprile, sono infatti stati inaugurati i due nuovi uffici di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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