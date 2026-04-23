Giustizia Balboni sottosegretario Stretta di mano con Giorgia Meloni | Un onore al servizio dell’Italia

Il senatore Alberto Balboni ha ricevuto una chiamata da un ufficio di alto livello, che ha portato alla sua nomina come sottosegretario alla Giustizia. Durante l’incontro con la premier, hanno scambiato una stretta di mano e lui ha espresso il suo onore nel nuovo ruolo, sottolineando la volontà di servire l’Italia. Lo schermo del cellulare si è acceso mentre riceveva la comunicazione, confermando la natura importante della chiamata.

Quando si è illuminato lo schermo del cellulare e ha letto l’interlocutore, il senatore Alberto Balboni aveva già capito che si trattava della chiamata ad un ufficio gravoso. Magari con così gravoso ma, per dirla con le sue parole, ha accettato subito: è lui il sottosegretario alla Giustizia che subentra ad Andrea Delmastro, dimessosi dopo la ridda di polemiche innescate dopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia e a causa della querelle su sue presunte frequentazioni con persone contigue alla criminalità. Dall’altra parte della cornetta, l’altra sera, c’erano il premier Giorgia Meloni ed il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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