Nuove nomine al Governo | Alberto Balboni diventa sottosegretario alla Giustizia

Alberto Balboni è stato nominato sottosegretario alla Giustizia, portando a completamento le recenti nomine del governo. La sua designazione si aggiunge alle altre figure che sono entrate nel sottogoverno, confermando le nuove assegnazioni di incarichi a livello di governo centrale. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore e rappresenta un passaggio importante per la struttura dell’esecutivo.

Si completa il quadro delle nomine del sottogoverno con l’ingresso del ferrarese Alberto Balboni tra i nuovi sottosegretari. Nella giornata di mercoledì 22, a Palazzo Chigi, si è svolta la cerimonia di giuramento dei cinque esponenti nominati dal Consiglio dei ministri, alla presenza della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Alberto Balboni ha giurato come nuovo sottosegretario alla Giustizia, Fabbri e Bignami soddisfatti: “Porta grande competenza”Ferrara, 22 aprile 2026 – Fa parte dei nuovi 5 sottosegretari che hanno giurato a Palazzo Chigi per il governo Meloni. Il governo nomina cinque nuovi sottosegretari: soddisfazione per Balboni alla Giustizia e per Cannella alla CulturaNella riunione del Consiglio dei Ministri il governo ha dato il via libera ai nuovi cinque sottosegretari. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari; Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari; Governo, verso nomina 5 sottosegretari: Balboni a Giustizia, vice sindaco Palermo a Cultura; Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari. Balboni alla giustizia, Cannella alla Cultura: a Palazzo Chigi il risiko delle nomine. Ecco chi sono i nuovi sottosegretariÈ in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che esamina il Documento di finanza pubblica 2026 e una serie di provvedimenti in materia economica, istituzionale ed europea. Tra i punti all’ordi ... affaritaliani.it Governo, Balboni e Cannella nuovi sottosegretari. Tutte le nomineAlberto Balboni nuovo sottosegretario alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura. Sarebbero questi, a quanto svela l'Adnkronos, i nomi ... iltempo.it Si chiude con un passaggio di consegne tutto interno a Fratelli d'Italia la delicata fase apertasi al Ministero della Giustizia dopo le dimissioni di Andrea Delmastro Delle Vedove. A raccoglierne l'eredità sarà il senatore ferrarese Alberto Balboni - facebook.com facebook Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. A giurare nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni Alberto Balboni (FdI) che andrà alla Giustizia, Paolo Ba x.com