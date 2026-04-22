Alberto Balboni ha giurato come nuovo sottosegretario alla Giustizia Fabbri e Bignami soddisfatti | Porta grande competenza

Alberto Balboni ha prestato giuramento come nuovo sottosegretario alla Giustizia durante una cerimonia a Palazzo Chigi, entrando a far parte di un gruppo di cinque sottosegretari nominati dal governo Meloni. Tra i presenti, Fabbri e Bignami hanno espresso soddisfazione per la nomina, sottolineando la competenza di Balboni. La cerimonia si è svolta nel contesto delle nomine ufficiali del governo.

Ferrara, 22 aprile 2026 – Fa parte dei nuovi 5 sottosegretari che hanno giurato a Palazzo Chigi per il governo Meloni. Alberto Balboni, ferrarese di 66 anni, dopo essere stato nominato, va a ricoprire l’incarico che precedentemente è stato di Andrea Delmastro (dimissionario dopo le polemiche legate a un’inchiesta che ha portato alla luce il suo coinvolgimento in una società con la figlia di una figura contigua al clan camorristico Senese) al ministero della Giustizia. Il senatore di FdI Alberto Balboni era presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. Oltre a Balboni gli altri sottosegretari sono Paolo Barelli, Giampiero Cannella, Mara Bizzotto e Massimo Dell'Utri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberto Balboni ha giurato come nuovo sottosegretario alla Giustizia, Fabbri e Bignami soddisfatti: “Porta grande competenza” Notizie correlate Leggi anche: **Governo: il nuovo ministro Mazzi ha giurato al Quirinale** Sopralluogo alla ’Lega del Cane’. Balboni: "Ho trovato tanta qualità. Grande impegno dei volontari""Le parole contro la Lega del Cane pronunciate dal Consigliere Regionale Pietro Vignali, intervenuto sul tema pochi giorni fa, mi hanno molto deluso.