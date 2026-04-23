Giustizia Balboni accetta la sfida | subentra a Delmastro

Alberto Balboni ha accettato l’incarico di sottosegretario alla Giustizia, sostituendo Andrea Delmastro, che si è dimesso dopo il referendum sulla Giustizia. La nomina è stata confermata in via Arenula, sede del Ministero della Giustizia. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno del governo, con Balboni che entra a far parte del dicastero in sostituzione del suo predecessore.

? Cosa sapere Alberto Balboni accetta l'incarico di sottosegretario alla Giustizia in via Arenula.. La nomina segue le dimissioni di Andrea Delmastro dopo il referendum sulla Giustizia.. Alberto Balboni riceve la chiamata decisiva da Giorgia Meloni e Giovanbattista Fazzolari per assumere il ruolo di sottosegretario alla Giustizia in via Arenula, subentrando a un Andrea Delmastro dimessosi tra polemiche e tensioni post-referendum. Il senatore ha accettato l’incarico subito dopo il contatto telefonico avvenuto l’altra sera, comprendendo immediatamente la gravosità della posizione che lo attende. La decisione arriva in un momento delicato per...🔗 Leggi su Ameve.eu

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