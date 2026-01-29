Incendio nella notte sul camion intervengono i pompieri per spegnere le fiamme | mezzo incenerito

Un incendio si è sviluppato nella notte a Ravenna, coinvolgendo un camion parcheggiato in via Canala. Le fiamme sono divampate improvvisamente e hanno completamente distrutto il veicolo. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno spento le fiamme, ma il mezzo è andato perduto. Nessuno si è fatto male, ma resta da capire cosa abbia causato il rogo.

Le fiamme divampano nel cuore della notte e bruciano completamente un mezzo pesante. Tutto è accaduto verso la mezzanotte tra mercoledì e giovedì, quando un camion vuoto ha preso improvvisamente fuoco nella periferia di Ravenna, in via Canala al chilometro 8. Sul posto sono subito accorsi i Vigili del fuoco di Ravenna, con una squadra e l'autobotte, mentre i Carabinieri sono intervenuti per la gestione della viabilità. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme, ma fortunatamente non ci sono feriti. Stando alle prime verifiche la causa dell'incendio sarebbe accidentale.

