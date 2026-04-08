Oggi, 8 aprile 2026, un incendio boschivo si è sviluppato nella località Patigno, nel Comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara. Sul posto sono intervenuti due elicotteri che stanno operando per spegnere le fiamme. La zona colpita si trova nel cuore di un'area boschiva, senza al momento notizie su eventuali persone coinvolte o danni a strutture.

MASSA CARRARA – Un incendio boschivo è divampato oggi, 8 aprile 2026, in località Patigno, nel Comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara. Le fiamme, che si estendono su un fronte di circa 300 metri, stanno interessando un’area mista composta da prato e pascolo e una zona boscata caratterizzata da ceduo e conifere sparse. La Sala operativa regionale si è attivata tempestivamente per invio in forze del dispositivo di spegnimento. Sul posto stanno operando le forze aeree e terrestri dei vigili del fuoco per contenere il rogo ed evitare l’ulteriore propagazione delle fiamme. Nello specifico, sono attualmente in azione due elicotteri del sistema regionale antincendio, che stanno effettuando sganci d’acqua mirati per abbassare la potenza del fronte di fiamma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Zeri: fiamme divorano il bosco a Patigno, in azione due elicotteri

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