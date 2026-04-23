Giuseppe Milici omaggio jazz a Michael Jackson | dopo il sold out nuova data al Teatro Agricantus

Dopo il successo di un primo concerto sold out, l’armonicista e compositore palermitano Giuseppe Milici torna al Teatro Agricantus di Palermo per un nuovo spettacolo dedicato a Michael Jackson. L’evento rende omaggio al “re del pop”, artista che ha segnato profondamente il panorama musicale e dello spettacolo a livello internazionale. La serata si inserisce in una serie di appuntamenti che celebrano la musica e l’eredità di Jackson attraverso interpretazioni dal vivo e arrangiamenti originali.

Dopo la data sold out dello scorso 23 aprile, l’armonicista e compositore palermitano Giuseppe Milici torna al Teatro Agricantus di Palermo per rendere omaggio al “re del pop”, l’ineguagliabile Michael Jackson, l’artista che più di ogni altro ha influenzato tutto il mondo dello spettacolo, dalla.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Omaggio a Michael Jackson al Teatro Agricantus: Giuseppe Milici propone i suoi grandi successi in chiave jazzDopo i Beatles, Burt Bacharach ed Ennio Morricone, l'armonicista e compositore Giuseppe Milici rende omaggio al “Re del Pop”, l'artista che più di... Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Omaggio a Michael Jackson al Teatro Agricantus: Giuseppe Milici propone i suoi grandi successi in chiave jazz; Al Teatro Agricantus Giuseppe Milici omaggia Michael Jackson in chiave jazz Archivi; PLATEA. Vecchioni, Ulan Bator e 25 aprile a Niscemi; EVENTO - Premio Salerno Jazz: il 29 aprile il gala concerto al Teatro Verdi. GIUSEPPE MILICI Quartet #nuovadata Michael Jackson Jazz Tribute Giovedì 23 aprile | ore 21:00 - SOLD OUT Sabato 16 maggio | ore 21:00 - NUOVA DATA Teatro Agricantus Un viaggio unico tra le melodie senza tempo del Re del Pop, Michael Jackso - facebook.com facebook