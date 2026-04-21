Omaggio a Michael Jackson al Teatro Agricantus | Giuseppe Milici propone i suoi grandi successi in chiave jazz
Al Teatro Agricantus, l'armonicista e compositore Giuseppe Milici presenta uno spettacolo dedicato a Michael Jackson, reinterpretando alcuni dei suoi grandi successi in chiave jazz. Dopo aver reso omaggio ai Beatles, a Burt Bacharach e a Ennio Morricone, Milici ha scelto di celebrare l'artista che ha segnato profondamente il panorama musicale e culturale mondiale. L'evento propone un'interpretazione diversa delle canzoni di Jackson, con un approccio musicale che unisce il jazz alle melodie più famose.
Dopo i Beatles, Burt Bacharach ed Ennio Morricone, l'armonicista e compositore Giuseppe Milici rende omaggio al “Re del Pop”, l'artista che più di ogni altro ha influenzato tutto il mondo dello spettacolo, dalla musica alla danza passando per la moda: l'ineguagliabile Michael Jackson.Con il suo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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