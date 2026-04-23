Giuseppe Cruciani pronto a travolgere Torino con VIA CRUX – Ci siamo rotti il caxxo | l' one-man-show contro il politicamente corretto

Il giornalista Giuseppe Cruciani approda a Torino con il suo one-man-show "VIA CRUX – Ci siamo rotti il caxxo". Venerdì 8 maggio 2026, il palco del Teatro Alfieri ospiterà la versione aggiornata dello spettacolo prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione, un tour che ha già registrato numerosi.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Cinema Teatro Orfeo. . Giuseppe CRUCIANI in Via Crux sabato 25 aprile 2026 - facebook.com facebook

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