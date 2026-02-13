Giuseppe Cruciani arriva a Novara | al Coccia lo spettacolo Via Crux - Ci siamo rotti il caxxo

Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico, arriva a Novara per portare il suo spettacolo

Giuseppe Cruciani, direttamente dai microfoni della Zanzara, arriva al Teatro Coccia di Novara venerdì 27 febbraio, alle 21, con il suo spettacolo "Via Crux – Ci siamo rotti il caxxo", un one-man-show scorretto, irriverente e dissacrante.Giuseppe Cruciani torna con una versione inedita del suo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su giuseppe cruciani

Giuseppe Cruciani torna in scena al Teatro Excelsior di Empoli con il suo spettacolo

Ultime notizie su giuseppe cruciani

Argomenti discussi: Giuseppe Cruciani arriva a Varese, alla presentazione del suo libro il dialogo con Stefania Bardelli; Una Zanzara nella zuppa, rassegna stampa con Nicola Porro e Giuseppe Cruciani | Segui lo streaming; Cruciani, Iacchetti, Galimberti e Cevoli accendono Fortunago: da marzo a maggio il grande teatro arriva nel borgo dell’Oltrepò; Social, fundraising e remigrazione: l’ascesa di Joey Mannarino, l’uomo qualunque dei Maga in Italia.

Giuseppe Cruciani arriva a Varese, alla presentazione del suo libro il dialogo con Stefania BardelliSabato 14 febbraio alle 17 alla Mondadori Bookstore di via Morosini 10 il confronto pubblico sul tema del doppiopesismo nella società contemporanea ... varesenews.it

Giuseppe Cruciani arriva a Latina, lo spettacolo al D’Annunzio verso il sold outDai microfoni de La Zanzara, Giuseppe Cruciani approda per la prima volta a teatro con un nuovo e imperdibile one-man-show. La voce più scorretta d’Italia porta in scena le contraddizioni del nostro t ... radioluna.it

Dritto e rovescio. . "Non c'è nessuno che rubi per mangiare!" Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio sui maranza che girano coi coltelli - facebook.com facebook

Giuseppe Cruciani non le manda a dire: chi aggredisce con la violenza un agente è un teppista criminale! x.com