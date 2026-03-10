Sanità siciliana Schifani convoca la giunta per sospendere Iacolino | verifiche più stringenti sui dirigenti

Il presidente della Regione Sicilia ha convocato la giunta alle 17 per sospendere il direttore generale del Policlinico di Messina, coinvolto in un'indagine della Procura. La decisione arriva in seguito a verifiche più stringenti sui dirigenti della sanità regionale. La sospensione riguarda specificamente il dirigente interessato e si inserisce in un intervento volto a rafforzare i controlli sui funzionari del settore.

Sicurezza, etica e controlli rafforzati: la Regione avvia procedure straordinarie dopo l’inchiesta che coinvolge il nuovo direttore del Policlinico Contestualmente, Schifani ha firmato un atto di indirizzo rivolto ai dirigenti generali dei dipartimenti e ai responsabili degli uffici speciali, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sulle autodichiarazioni dei dirigenti in merito a eventuali impedimenti al proseguimento delle funzioni. Gli uffici dovranno verificarne periodicamente la veridicità, garantendo maggiore trasparenza all’interno dell’amministrazione regionale. Il documento precisa inoltre che, in caso di richieste di trattenimento in servizio oltre i limiti ordinari di età, non sarà valutata solo la presenza di motivazioni amministrative, ma anche la condotta morale tenuta nell’esercizio delle funzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

