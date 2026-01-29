Giunta Regionale | i punti approvati Fico punta l' attenzione sulle aree interne e su Napoli

Questa mattina, la Giunta regionale della Campania si è riunita a Palazzo Santa Lucia. I membri hanno approvato diversi punti, tra cui le strategie per le aree interne. Fico ha sottolineato l’importanza di concentrare l’attenzione su Napoli e sui territori meno sviluppati, per cercare di migliorare servizi e opportunità in queste zone.

Si è riunita stamattina a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania. Di seguito, i provvedimenti esaminati e approvati:Strategie territoriali per le Aree InterneIl provvedimento è finalizzato ad attuare strumenti idonei al raggiungimento dei target di spesa e di performance per.

