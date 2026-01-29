Giunta regionale della Campania | approvati interventi per Aree Interne Napoli e welfare

Questa mattina a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania ha dato il via libera a nuovi interventi per le Aree Interne, Napoli e il welfare. Sono stati approvati diversi provvedimenti che puntano a migliorare i servizi e lo sviluppo in tutta la regione.

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania ha esaminato e approvato una serie di provvedimenti strategici che spaziano dallo sviluppo territoriale al sostegno sociale e all’istruzione. Strategie territoriali per le Aree Interne. Tra le iniziative principali, il governo regionale ha dato il via a strumenti finalizzati a ottimizzare l’utilizzo delle risorse europee destinate alle Aree Interne della Campania. Per garantire il raggiungimento dei target di spesa e performance e facilitare l’attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne, è stato istituito un Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e composto da rappresentanti delle singole aree.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Campania Giunta

Questa mattina la Giunta regionale della Campania ha approvato diverse delibere.

Questa mattina a Palazzo Santa Lucia, la Giunta della Regione Campania si è riunita per discutere di vari temi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Campania Giunta

Argomenti discussi: I primi provvedimenti della Giunta regionale; Regione Campania, nella prima giunta di Fico salario minimo per gli appalti regionali e dimensionamento scolastico; Regione, i primi provvedimenti della Giunta Fico: bando per il nuovo direttore del Ruggi; Regione Campania, quali sono i primi provvedimenti approvati dalla Giunta Fico.

Focus della Giunta regionale sulle Aree interne, nasce un comitato di indirizzoFocus della Giunta regionale della Campania sulle Aree interne, con l'approvazione di un provvedimento ad hoc per attuare strumenti idonei al raggiungimento dei target di spesa e di performance per l ... ansa.it

Giunta regionale della Campania: approvati interventi per Aree Interne, Napoli e welfareQuesta mattina, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania ha esaminato e approvato una serie di provvedimenti strategici che spaziano dallo sviluppo territoriale al sostegno sociale e ... ildenaro.it

Disoccupati e inoccupati di lunga durata, strategie territoriali per le aree interne e Case della comunità nelle delibere della seconda seduta di giunta della legislatura Fico: https://fanpa.ge/sHAQm - facebook.com facebook

A Bergamo e Brescia la 1^ tappa del tour delle Aree Interne Lombardia Autentica promosso dal Presidente Attilio Fontana e dall’Assessore Massimo Sertori con visita alle Aree Interne Val Seriana e Val di Scalve, Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano. Info x.com