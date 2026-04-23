A Napoli, il Partito Democratico non ha ancora deciso chi ricoprirà il ruolo di assessore, mantenendo la situazione in sospeso. Nel frattempo, circolano voci che ipotizzano una possibile candidatura di Di Pietro per la successione. La giunta cittadina resta quindi in attesa di sviluppi, mentre le discussioni interne continuano senza una decisione definitiva. La situazione si trascina da diversi giorni senza annunci ufficiali.

"> Napoli, ancora in attesa: il Partito Democratico non scioglie il nodo assessore. Il futuro politico di Napoli resta avvolto nell’incertezza. Nonostante le attese, la giornata di oggi ha portato a un nuovo nulla di fatto riguardo alla nomina del nuovo assessore da parte del Partito Democratico. Dall’uscita di Paolo Mancuso, avvenuta ben tre anni fa, il partito ha faticato a trovare un’unità che possa garantire una guida stabile in Giunta. Igor Taruffi, responsabile organizzativo nazionale del Partito Democratico, ha comunicato al sindaco Gaetano Manfredi la necessità di ulteriori riflessioni, mantenendo così uno stallo che pesa non solo sul partito, ma anche sull’amministrazione cittadina.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giunta Napoli: il Pd si prende tempo, cresce l’ipotesi Di Pietro per la successione.

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