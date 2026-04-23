Giulio Pellizzari ha dichiarato di essere consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato durante la corsa, ritenendo che fosse inevitabile soffrire in alcune tappe. Attualmente, si trova ancora tra i migliori in classifica e mantiene la leadership generale. Mancano solo una tappa alla conclusione del Tour of the Alps 2026. Pellizzari prosegue quindi con un margine di vantaggio sulla concorrenza.

Giulio Pellizzari resta anche oggi nel gruppo dei migliori e conserva la sua leadership in classifica generale quando manca una sola tappa al termine del Tour of the Alps 2026. L’emergente corridore azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe si presenterà al via della frazione conclusiva con un margine di 4 secondi sulla coppia INEOS formata dal colombiano Egan Bernal e dal neerlandese Thymen Arensman. “ Manca una tappa, forse la più dura, e ho solo quattro secondi di vantaggio. Domani partiremo con lo stesso tempo e le stesse possibilità di vittoria, quindi bisogna rimanere concentrati e cercare di fare il massimo. Domani è tutta un’altra storia rispetto a oggi, ci sarà una salita davvero dura appena prima dell’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari ammette: “Sapevo che avrei sofferto un po’ qua, come giusto che sia. Arriva la tappa più dura”

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