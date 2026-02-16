L’allenatore Lorenzo Rubinacci ha dichiarato di sentirsi soddisfatto del pareggio ottenuto contro l’Empoli, spiegando che gli era venuta l’acquolina in bocca durante la partita. La sua squadra sapeva di affrontare un avversario difficile, e il risultato rappresenta una buona continuità, considerando i quattro punti conquistati nelle ultime due gare. Rubinacci ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, anche se il suo atteggiamento dimostra di voler tenere stretto il punto conquistato.

"Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile contro un avversario forte: è un pareggio che dà continuità, perché la cosa più importante sono i 4 punti in due partite", queste le prime parole in sala stampa del mister Lorenzo Rubinacci post Empoli, che si tiene stretto il punto. "Siamo stati sempre dentro la gara, masticandola tra momenti migliori e peggiori. Con le partite ravvicinate come negli ultimi giorni, c’era un po’ l’incognita del tipo di gamba che potevamo avere. Abbiamo fatto il nostro e siamo contenti". Il tecnico ha confermato lo stesso undici del Mantova. "Un caso, li ho visti centrati e mi aspettavo tante palle lunghe quindi volevo fisicità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Rubinacci si tiene stretto il risultato: "Ma sono sincero: mi era venuta l’acquolina..."

