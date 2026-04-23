Giulia Stabile ha confidato a Rosalia ad Amsterdam di avere una relazione con un musicista italiano, rivelando così un suo amore proibito. La ballerina ha spiegato che questa relazione ha portato alla rottura con un cantante, di cui non sono stati forniti altri dettagli. La notizia ha attirato l'attenzione sui cambiamenti nella vita privata della giovane artista, suscitando curiosità tra i suoi follower.

? Cosa sapere Giulia Stabile rivela a Rosalia ad Amsterdam la relazione con un musicista italiano.. Il tradimento del cantante ha causato la rottura tra la ballerina e l'artista.. Durante una tappa del Lux Tour ad Amsterdam, la ballerina Giulia Stabile ha svelato alla cantante Rosalia un segreto sentimentale che coinvolge un noto musicista italiano, rivelando una relazione vissuta nell’ombra per diversi mesi. L’atmosfera elettrica della Ziggo Dome è diventata lo scenario di una confessione inaspettata proprio prima dell’esecuzione del brano La Perla. La performer, protagonista delle coreografie della star spagnola, ha scelto quel momento di connessione artistica per liberarsi di un peso personale, raccontando un intreccio amoroso nato lo scorso anno tra le luci dei palchi e la riservatezza degli after show.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giulia Stabile rivela il segreto: amore proibito con un cantante

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