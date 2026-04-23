Durante una tappa del tour di Rosalía, Giulia Stabile ha condiviso un episodio relativo alla sua vita sentimentale, ammettendo di aver frequentato un noto cantante, che si sarebbe rivelato essere un ex concorrente di Amici. La ballerina, nota per la sua partecipazione al talent, ha parlato di questa relazione senza entrare in dettagli specifici, mantenendo un tono spontaneo e sincero.

Giulia Stabile è una delle ex allieve di Amici più famose di sempre. La ballerina, durante una tappa del tour di Rosalía, ha raccontato un episodio della sua vita sentimentale rimasto finora lontano dai riflettori. La ballerina ha parlato di una frequentazione con un cantante italiano, e sui social spunta anche il suo nome: scopriamolo insieme. Il vero guadagno dei professori di ballo e canto Il racconto di Giulia Stabile durante il tour. Nel corso della tappa di Amsterdam del tour, durante il momento del “Confesionario”, Giulia Stabile ha deciso di condividere pubblicamente un’esperienza personale, parlando di un incontro avvenuto l’anno precedente con un artista più grande di lei.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Giulia Stabile ammette la frequentazione con un famoso cantante: sarebbe un ex di Amici

Notizie correlate

“Io con lui ma…”. Giulia Stabile, la confessione sul cantante: “Era fidanzato”Un nuovo intreccio sentimentale scuote il mondo del gossip e riporta al centro dell’attenzione Giulia Stabile.

Giulia Stabile confessa la storia segreta con un cantante fidanzato: “Ho scoperto tutto dopo..”Giulia Stabile, ballerina “nata” ad Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un periodo di successi e soddisfazioni che la vedono ormai calcare palchi...

Altri aggiornamenti

La confessione di Giulia Stabile: intreccio amoroso e scoperta imbarazzanteGiulia Stabile ha raccontato la sua storia sentimentale nata dopo un concerto e svelato particolari che hanno scatenato ipotesi sui social ... notizie.it

Giulia Stabile ha avuto una storia con Irama? Il racconto sul palco di RosaliaGiulia Stabile è tra le ballerine del tour mondiale di Rosalia. Durante gli show, la cantante spagnola è solita allestire un confessionale sul palco in ... ilsipontino.net