Giulia Stabile look da angelo con ali e corsetto | è la nuova ballerina nel tour di Rosalìa

Giulia Stabile fino a settembre girerà il mondo con Rosalìa: la vincitrice di "Amici" è stata scelta per entrare nel corpo di ballo del tour internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La nuova era live di Rosalía si è aperta a Lione, da dove è partito il Lux Tour. E nel corpo di ballo c'è Giulia Stabile di Amici. Il videoLa nuova era live di Rosalía si è aperta a Lione, da dove ha fatto partire il suo nuovo, ambizioso tour mondiale.

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Aggiornamenti e notizie su Giulia Stabile

Temi più discussi: Giulia Stabile ballerina del corpo di ballo di Rosalía nel suo tour mondiale; Rosalía incanta Lione con il suo tour: nel corpo di ballo c'è anche Giulia Stabile; Amici di Maria De Filippi, svelati i quattro giudici; Rosalía e Picasso: la risposta dell'artista e tutto quello che è successo.

Giulia Stabile nel tour di Rosalia, la ballerina al fianco della popstar: Ti vogliamo bene. Poi la reazione di Rudy Zerbi e D'AmarioLa prima tappa del tour europeo della cantate spagnola si è conclusa tra stupore, meraviglia per lo show realizzato per Lux, l'ultimo album di Rosalia. E sul palco c'era anche un po' d'Italia, grazie ... today.it

Rosalía incanta all’avvio del tour mondiale. E Giulia Stabile esulta nel corpo di balloLa nuova era live di Rosalía si è aperta a Lione, da dove è partito il Lux Tour. E nel corpo di ballo c'è Giulia Stabile di Amici. Il video ... amica.it

“Ad Amici ero l’oca per la mia risata”. Giulia Stabile racconta il body shaming, gli haters e il peso di quelle parole. Dal rapporto con Maria De Filippi al motivo per cui non l’ha mai ringraziata, una confessione intima e sincera. - facebook.com facebook

Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalía: dopo la prima apparizione durante l'esibizione ai Brit Awards, la ballerina è stata ripresa sul palco del Lux Tour 2026, appena partito con la prima tappa a Lione. #radiodeejay #news #musica #rosalia #giuliastabile x.com