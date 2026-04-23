Io con lui ma… Giulia Stabile la confessione sul cantante | Era fidanzato

Giulia Stabile ha fatto una confessione riguardo a un cantante, rivelando che lui era già impegnato in una relazione stabile. La notizia ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, riaccendendo le conversazioni sul suo rapporto con il cantante. La vicenda ha suscitato curiosità e discussioni tra gli appassionati di gossip, rendendo ancora più evidente l’interesse intorno alla vita privata dei protagonisti.

Un nuovo intreccio sentimentale scuote il mondo del gossip e riporta al centro dell’attenzione Giulia Stabile. La ballerina, già nota per la sua storia con Sangiovanni, sarebbe stata coinvolta in una frequentazione altrettanto con un altro cantante italiano., che si è scoperto poi essere già fidanzato. Una relazione rimasta nascosta per mesi e che ora emerge con dettagli che sembrano usciti da una serie tv. Tutto è venuto a galla durante una tappa del Lux Tour di Rosalía, nello spazio del “confesionario”. Qui la ballerina ha raccontato come sarebbe iniziata la conoscenza con questo cantante: “Lui è più grande di me ed è un cantante. Doveva tenere un concerto a Roma e io ero a Roma, così lui mi ha invitata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“La verità su me e Maria De Filippi”. Giulia Stabile vuota il sacco dopo tutte quelle voci

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