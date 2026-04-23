Durante un concerto, una cantante nota ha rivelato di aver avuto una relazione segreta con un cantante molto conosciuto, che all’epoca era impegnato con un’altra persona. La confessione è avvenuta davanti al pubblico, senza preavviso, trasformando la serata in un evento inaspettato. La notizia ha subito fatto il giro dei media, generando numerosi rumors sui possibili protagonisti della vicenda.

Un concerto che doveva rappresentare soltanto una serata speciale si è trasformato in un momento di confessione pubblica inaspettata. Protagonista è Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici, attualmente impegnata nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalia. Durante la tappa di Amsterdam dello show, la ballerina ha approfittato di un momento specifico dello spettacolo per svelare al pubblico un retroscena sentimentale finora tenuto nascosto: una frequentazione con un cantante più grande di lei, rivelatosi però tutt’altro che sincero. Davanti a migliaia di persone, Giulia ha raccontato un intreccio di omissioni, bugie e tradimenti che l’hanno coinvolta personalmente.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Giulia Stabile confessa la storia segreta con un cantante famoso “che aveva un’altra”: è subito toto-nomi

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