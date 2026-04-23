Nel mondo dello spettacolo, le voci sui partner dei cantanti sono sempre molto seguite. Di recente si è diffusa la notizia di un possibile fidanzato di una nota ballerina e cantante italiana, senza però che siano stati forniti dettagli ufficiali. Nel frattempo, a Milano, sono state pubblicate dichiarazioni di artiste di fama internazionale che hanno parlato dei loro ultimi lavori discografici, facendo discutere tra fan e addetti ai lavori.

Milano, 23 aprile 2026 – Madonna parla di ‘Confessions on the dancefloor’, Rosalìa di ‘Confesionario’. Ed è proprio nello spazio che la popstar spagnola riserva al proprio entourage durante ogni data del tour che è arrivata la confessione di Giulia Stabile. La ballerina ha raccontato di aver frequentato per un po’ di tempo un cantante italiano, salvo poi scoprire proprio malgrado che era fidanzato. " Lui è più grande di me ed è un cantante. Doveva tenere un concerto a Roma e io ero a Roma, così lui mi ha invitata. Ero così felice, ascoltavo le sue canzoni e ho pensato ‘Ok, andiamo’. Lui è stato tanto carino con me, mi ha presentato la sua crew.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giulia Stabile, chi è il cantante fidanzato? Partito il toto-nome

“Sì nota già, lo so”. Giulia Stabile vuota il sacco: l’annuncio shock. #giuliastabile

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