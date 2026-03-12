Biennale il governo contro Buttafuoco | Giuli chiede le dimissioni di Gregoretti

Il governo ha chiesto le dimissioni di Gregoretti in relazione alla gestione della Biennale di Venezia, mentre Giuli ha ufficialmente rivolto la richiesta a Gregoretti stesso. Il caso ha portato a un confronto pubblico tra le parti coinvolte e il presidente della fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, è al centro delle tensioni politiche. La situazione si sta evolvendo in un clima di crescente sfida tra le istituzioni e la Fondazione.

Il caso Biennale di Venezia diventa uno scontro politico sempre più esplicito tra il governo e il presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto le dimissioni della consigliera del cda Tamara Gregoretti, nominata dal ministero nel marzo 2024, accusandola di non aver informato l’esecutivo della possibile presenza della Russia alla prossima esposizione internazionale d’arte e di aver sostenuto la linea di apertura proposta proprio da Buttafuoco. La richiesta di dimissioni segna un salto di livello nello scontro istituzionale che si è aperto negli ultimi giorni. Gregoretti però non ha alcuna intenzione di lasciare l’incarico e ha fatto sapere di voler restare al suo posto: “Sono serena, non mi dimetto”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Biennale, il governo contro Buttafuoco: Giuli chiede le dimissioni di Gregoretti Articoli correlati Russia alla Biennale, Giuli chiede le dimissioni dal cda di Tamara GregorettiIl ministro della Cultura Alessandro Giuli, contrario alla decisione del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco di non sollevare obiezioni... Contenuti e approfondimenti su Biennale il governo contro Buttafuoco... Temi più discussi: Giuli contro Buttafuoco: Il governo non voleva la Russia alla Biennale; Padiglione Russia a Venezia, tensione tra Biennale e Governo; Polemica Russia in Biennale. Dopo il caso col governo italiano, la richiesta ufficiale ucraina; L'Ue contro la Biennale: Se viene la Russia, vi tagliamo i fondi. Biennale, il governo contro Buttafuoco: Giuli chiede le dimissioni di GregorettiIl caso Biennale di Venezia diventa uno scontro politico sempre più esplicito tra il governo e il presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco. Il ... thesocialpost.it Giuli contro Buttafuoco: Il governo non voleva la Russia alla BiennaleDopo l’intervista a Repubblica del presidente della Fondazione, la nota del ministero: Decisione presa in totale autonomia ... repubblica.it La Biennale di Buttafuoco manda in tilt Fratelli d'Italia x.com Russia alla Biennale: si condanna la guerra ma non si censura la cultura. Venezia resti spazio di libertà. La guerra in Ucraina va condannata senza ambiguità e l’aggressione russa è un fatto gravissimo. Ma altra cosa è cancellare una cultura o trasformare un - facebook.com facebook