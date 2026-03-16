Volley serie B femminile girone F Trionfo dell’Ariete

Nella serie B femminile di volley, girone F, l’Ariete ha ottenuto una vittoria importante consolidando così il secondo posto in classifica. La squadra di Massimo Nuti si è imposta in trasferta contro il 1° Giglio con un punteggio di 3-1, dopo quattro set equilibrati e combattuti, con i parziali di 21-25, 19-25, 25-19 e 20-25.

L’Ariete vince e consolida il secondo posto. Ottima prova della squadra di Massimo Nuti che si impone in casa del 1° Giglio per 3-1 (21-25; 19-25; 25-19; 20-25) giocando una gara solida. L’inizio è equilibrato (7-7). Primo break delle ragazze di casa con ace fortunato di Del Carlo (11-8). Castelfiorentino vola sul 14-10. Alla ripresa Nesi due volte per il 15-14, ma 1° Giglio allunga di nuovo (17-14). A questo punto Prato, complici due infrazioni delle ragazze di casa, trova il contro break (17-19) e poi si aggiudica il parziale. Nel secondo set ancora grande equilibrio in avvio (6-6). Stavolta il primo strappo è pratese (6-8). La gara si mantiene equilibrata ma è sempre avanti l’Ariete (8-12). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B femminile, girone F. Trionfo dell’Ariete Articoli correlati Volley serie B1 femminile, il bilancio (positivo) di coach Caliendo al termine del girone d’andata. "Libertas oggi salva. Ora pronti per il ritorno»Sedici punti, frutto di 5 vittorie a fronte di 8 sconfitte, e un ottavo posto (a braccetto con il Centro Volley Reggiano) che oggi vorrebbe dire... Volley serie B: successo al termine del girone di andata. Cavallino sbanca. Grottazzolina in 4 setNella tredicesima e ultima giornata di andata della B maschile girone D, la Cavallino 4 Torri ha ritrovato sabato sera la vittoria: 3-1 sul campo... Contenuti e approfondimenti su Volley serie Temi più discussi: Definito il quadro delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B; Gli impegni della serie B2 femminile; Campionati Nazionali: gli impegni delle laziali; Volley, B femminile: Vobarno continua a correre, Brescia resta in scia. Pallavolo, B femminile: Vobarno vince il derby e va in fugaLa Nuova Bstz-Omsi s’impone sul Brescia Volley con un netto 3-0. In B1 Torbole strappa la vittoria al tie break, destino segnato per la Promoball ... giornaledibrescia.it Volley, serie B femminile: vittoria per Vobarno che resta in vetta?? !??u000e3Q??=?u0019???%?Dpu0010?u001bY)?? ?? ??u0002k?u00016|P??Xu001em??:??-u000b? {??.u001b?K??T?Nu0017ku001bMu001a????q u001cD8u000fu000eu001eu001c?z?d??j??u?du?$u000e?;??Hw????qu0007$?bu0007u0 ... giornaledibrescia.it GRANDE CUORE GREEN VOLLEY: LA SERIE A RESTA A GALATONE Ci sono serate che non si spiegano, si vivono e basta. Stasera il Palazzetto non è stato solo un campo da gioco: è stato il battito accelerato di un’intera città. Abbiamo vinto. La Green Voll - facebook.com facebook