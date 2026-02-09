Eccellenza Girone B Castiglionese passo falso col fanalino Certaldo Pareggio in bianco | Ligi spreca il vantaggio
La Castiglionese perde due punti in casa del fanalino di coda Certaldo. Finisce 0-0 con molte occasioni sprecate, tra cui un rigore sbagliato da Ligi. La squadra di mister Gasparri non riesce a trovare il gol e lascia punti importanti in una partita che sembrava alla portata.
Certaldo 0 Castiglionese 0 CERTALDO: Gasparri, Pennini (73’ Lazar), Pinzani (42’ Cicali T.), Alfani, Nannetti, Tanganelli, Piccini, Aguedo (52’ Innocenti), Pareggi, Cicali G., Cianciolo. A disp.: Porcelli, Barone, Tinacci, Matteini, Marchesini, Bacciottini. All.: Gangoni. CASTIGLIONESE: Balli, Gori (63’ Viciani), Banelli (66’ Arioni), Ligi, Menci, Lorenzoni, Tenti, Petricci (79’ Parisi), Berneschi, Minocci, Nicoletti (72’ Scichilone). A disp.: Magi, Menchetti, Edoziogor, Recidivi, Grifoni, Tavanti. All.: Cardinali. Arbitro: Fantoni di Valdarno. CERTALDO – Sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria nel derby casalingo con la Sansovino del turno precedente, che ne aveva rilanciato le ambizioni play-off, la Castiglionese non va oltre il pari a reti bianche sul campo del fanalino di coda Certaldo, un solo punto raccolto finora, al termine di una gara comunque combattuta nonostante il divario in classifica, anche a causa di un terreno di gioco molto pesante per la copiosa pioggia dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
