Girone A La Pergolettese si gode la meritata salvezza anticipata

La Pergolettese ha ottenuto la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo, grazie alla vittoria sul campo del Vicenza. La squadra ha festeggiato questa conquista in modo spontaneo, tra applausi e sorrisi, dopo aver consolidato la propria posizione in classifica. La partita è terminata con il risultato favorevole alla Pergolettese, che ha così chiuso il campionato con la certezza di aver evitato la retrocessione.

Giornate di festeggiamenti in casa Pergolettese dopo l’aritmetica salvezza ottenuta con una giornata di anticipo sul campo del Vicenza. Obiettivo centrato dopo una stagione difficile e il cambio tecnico con Mario Tacchinardi subentrato a metà novembre a Giacomo Curioni: per l’ottava stagione consecutiva i gialloblù disputeranno il campionato di Lega Pro. Un risultato di rilievo che premia una società seria che in queste stagioni ha sempre fatto tutto in maniera oculata lanciando anche giovani interessanti approdati in cadetteria. Artefici il presidente Max Marinelli e l’amministratore delegata Anna Micheli che hanno proseguito il lavoro tracciato dell’indimenticabile dg Cesare Fogliazza scomparso due anni fa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Girone A. La Pergolettese si gode la meritata salvezza (anticipata) Alcione Milano - Pergolettese 1-0 | Gli Highlights | 28ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Notizie correlate Girone A. La Pergolettese cerca tre punti per centrare la salvezza in anticipoTre punti per la salvezza, questo l’obiettivo della Pergolettese che oggi pomeriggio alle 14,30 ospita allo stadio Voltini la pericolante Virtus... Pergolettese al Voltini: la festa della salvezza è a un passoIl pomeriggio di questo sabato 11 aprile, alle ore 14:30, lo stadio Voltini diventerà il palcoscenico di una sfida che potrebbe decretare il destino... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda Pergolettese - Allievi Nazionali U17 Serie C - Girone A Italia; Serie C, niente playout nel girone A: retrocesse Virtus Verona e Pro Patria; Scheda squadra Pergolettese 1932; Scheda squadra Pergolettese. Girone A. La Pergolettese si gode la meritata salvezza (anticipata)Giornate di festeggiamenti in casa Pergolettese dopo l’aritmetica salvezza ottenuta con una giornata di anticipo sul campo del ... sport.quotidiano.net Group A. Pergolettese enjoys its deserved (early) salvation.Giornate di festeggiamenti in casa Pergolettese dopo l’aritmetica salvezza ottenuta con una giornata di anticipo sul campo del Vicenza. Obiettivo centrato dopo una stagione difficile e il cambio ... sport.quotidiano.net Il difensore argentino parla di questa incandescente volata finale nel girone B di Promozione: «Siamo concentrati e fiduciosi. C'è una reale possibilità di centrare l'obiettivo» - facebook.com facebook