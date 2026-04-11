La Pergolettese affronta oggi pomeriggio alle 14,30 la Virtus Verona allo stadio Voltini. La squadra cerca di ottenere tre punti per raggiungere in anticipo la salvezza nel Girone A. La Virtus Verona, invece, si trova in una posizione di classifica che richiede punti per evitare la retrocessione. La partita si inserisce in un momento decisivo della stagione per entrambe le formazioni.

Tre punti per la salvezza, questo l’obiettivo della Pergolettese che oggi pomeriggio alle 14,30 ospita allo stadio Voltini la pericolante Virtus Verona. La formazione cremasca, reduce dal pesante ko rimediato il giorno di Pasquetta in trasferta contro l’Albinoleffe, cerca davanti al suo pubblico quel successo che consentirebbe di arrivare alla salvezza aritmetica con due giornate d’anticipo. Attualmente la Pergo ha tredici lunghezze sulla stessa compagine veneta e un risultato positivo in questo secondo sabato di aprile, a due giornate dal termine, potrebbe già chiudere ogni discorso. La squadra, in questa settimana di allenamenti al Bertolotti, ha lavorato intensamente e tutto l’ambiente è concentrato per raggiungere l’obiettivo stagionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Girone A. La Pergolettese cerca tre punti per centrare la salvezza in anticipo

La Samb cerca punti con la Ternana: "La salvezza vogliamo giocarcela"La Samb si è preparata con spirito di resilienza alla trasferta di questa sera (fischio d’inizio ore 20.

Il punto sugli avversari. La Samb cerca punti salvezza: cura BoscagliaLa Sambenedettese si prepara ad affrontare l’Arezzo al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, tra entusiasmo dei tifosi e consapevolezza...

Temi più discussi: Scheda squadra Pergolettese; Scheda squadra Pergolettese U19; Tabellino partita Pergolettese vs Union Brescia; Serie C Girone A, la Pergolettese domani pomeriggio sul campo dell'AlbinoLeffe. Le parole di mister Tacchinardi in vista della gara.

Video Albinoleffe Pergolettese (3-0) | Gol e highlights: tris con Lombardi! (Serie C)Video Albinoleffe Pergolettese (risultato finale 3-0) gol e highlights della sfida valevole per il trentacinquesimo turno di Serie C stagione 2025/2026 girone A ... ilsussidiario.net

Pronostico Pergolettese vs Pro Patria – Serie C Girone A – 28 Marzo 2026Pronostico Pergolettese vs Pro Patria in Serie C Girone A con analisi completa, statistiche e consigli scommesse affidabili. europacalcio.it

10 gol in campionato. Terzo nella classifica marcatori dietro Lautaro e Douvikas. Un bel risultato sicuramente. Come Ah già, con un girone in meno. Sì, 10 gol in 12 partite. Tripletta questa sera contro il Pisa. Pensate, la prima tripletta di un calciatore di Serie - facebook.com facebook