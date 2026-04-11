Pergolettese al Voltini | la festa della salvezza è a un passo
Sabato 11 aprile alle 14:30, lo stadio Voltini ospiterà una partita decisiva per la Pergolettese, che potrebbe portare alla salvezza della squadra. La sfida si svolgerà nel pomeriggio e rappresenta un momento importante per il prosieguo del campionato, con le squadre che cercano di ottenere punti fondamentali per raggiungere i propri obiettivi stagionali.
Il pomeriggio di questo sabato 11 aprile, alle ore 14:30, lo stadio Voltini diventerà il palcoscenico di una sfida che potrebbe decretare il destino stagionale della Pergolettese. La formazione cremasca riceve la Virtus Verona con un obiettivo limpido e ambizioso: ottenere i tre punti necessari per blindare la salvezza con ben due giornate d’anticipo sul termine del campionato. Attualmente, la squadra di casa vanta un vantaggio di tredici lunghezze sulla compagine veneta, ma l’occasione di chiudere ogni discussione sul proprio mantenimento nella categoria arriva proprio oggi, davanti al proprio pubblico. L’impatto sociale del traguardo cremasco tra sport e territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Siiiiiiiiiiiiii Che bella sorpresa nell'uovo bluceleste: tre gol e tre punti, che ci proiettano nuovamente in zona playoff FT: #aL - Pergolettese 3-0 (37' pt Giannini (ALB), 47' st Parlati (ALB), 55' st Lombardi (ALB)) #ForzaScècc #ForzaaL x.com