Dopo una stagione positiva, i rappresentanti dell’Ospitaletto rivelano di voler mantenere l’approccio adottato finora. Il direttore sportivo ha condiviso che la squadra intende proseguire con la stessa filosofia, senza modifiche significative, per affrontare il prossimo campionato. La squadra ha concluso la stagione con risultati soddisfacenti e intende ripartire dai punti di forza consolidati.

Il direttore sportivo Paolo Musso spiega il piccolo, grande segreto dell’Ospitaletto, dato da molti tra le retrocesse all’inizio della stagione e rimasto invece in serie C senza nemmeno passare attraverso i play out: "Siamo una società atipica nel calcio professionistico - è l’analisi del giovane dirigente - Qui è un posto particolare e noi lavoriamo bene insieme perché siamo una famiglia (e non è il classico modo di dire). C’è un rapporto molto stretto e, stando insieme, ci divertiamo". Quest’anno la matricola arancione ha stupito tutti, ma per la prossima stagione non sarà semplice ripetere un "meccanismo così perfetto: "Per il futuro la società non cambierà di una virgola.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Girone A: i segreti dei bresciani dopo la stagione positiva. Ospitaletto: "Avanti con la stessa filosofia»

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