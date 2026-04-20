La squadra di Quaresmini ha mantenuto la categoria dopo aver battuto l’ospite sul campo della Pro Vercelli. Il gol di Satriano, segnato al 13’ della ripresa, ha deciso la partita, lasciando i bresciani senza più ambizioni di qualificazione ai playoff. La vittoria della Pro Vercelli ha concluso il match con il risultato favorevole per la squadra di casa.

Un gol di Satriano al 13’ della ripresa consegna la vittoria alla Pro Vercelli e spegne definitivamente il sogno degli arancioni di conquistare un posto nei playoff. La squadra franciacortina, che chiuderà la sua stagione sabato al Corioni con il Novara, può comunque affermare a buon diritto di avere già portato a termine la sua grande impresa, raggiungendo la salvezza nella stagione del ritorno tra i professionisti, puntando su una squadra dalla forte impronta bresciana e dai costi limitati. Un vero e proprio exploit reso possibile dal grande lavoro portato avanti da mister Quaresmini e dall’unione che ha sempre animato il gruppo orange....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La squadra di Quaresmini ha mantenuto la categoria. Ospitaletto battuto sul campo della Pro Vercelli. Il gol di Satriano lascia i bresciani senza più obiettivi

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